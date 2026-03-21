Dört bir yandan Newroz’a çağrı

Ülkenin dört bir yanında Newroz kutlamaları sürerken bugün Diyarbakır ve yarın İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan kutlamalara yönelik çağrılar devam ediyor.

“Özgürlük ve Demokrasi Newrozu” sloganıyla düzenlenecek olan kutlamaların Diyarbakır’daki adresi merkez Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı olacak.

Newroz için ulusal ve uluslararası basın yayın temsilcisinden oluşan 400’e yakın kişi akredite olurken kutlamaya siyasi partiler, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek-meslek örgütleri, Alevi kurumları ve kadın örgütlerinden temsilciler de katılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da konuşma yapacağı Newroz programında, PKK lideri Abdullah Öcalan ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin mesajlarının okunması bekleniyor.

Ayrıca 2025’te yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder de kısa bir sinevizyon gösterimiyle anılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sera Bucak, Urfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen kutlamalarda Diyarbakır Newrozu’na çağrı yaptı. Bucak, “Kürt halkı barışın yolunu ilmek ilmek ördü. Bu sürece sahip çıkmak ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek gerekiyor” dedi.

Öte yandan DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan ise yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Newroz’a katılım çağrısı yaptı.

Altan, “İstanbul’da ve diğer yerlerde Newroz’dan çıkan mesajları ve alanı sahiplenen niceliği sürece kitlesel olarak yansıtacağımızdan eminiz. Bu nedenle Newroz, sürecin ilerlemesi açısından çok belirleyici bir yerde olacaktır” dedi.