Dört büyük ligde zirve değişmedi

Avrupa’nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya’da (Serie A) lig heyecanı hafta sonu devam etti. Fransa’da ise kupa müsabakaları nedeniyle Ligue 1’de maç oynanmadı.

Haftanın ardından İspanya’da Barcelona, İngiltere’de Arsenal, Almanya’da Bayern Münih ve İtalya’da Inter zirvedeki yerini korudu.

BARCELONA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

La Liga’da Barcelona, deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Real Madrid, sahasında Sevilla’yı 2-0 yenerken milli futbolcu Arda Güler 72 dakika görev yaptı. Atletico Madrid ise Girona deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü.

18 maç sonunda 46 puana ulaşan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid’in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid 37 puanla üçüncü sırada yer alırken, iki maçı eksik Villarreal 35 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.

ARSENAL LİDERLİĞİNİ KORUDU

Premier League’de Arsenal, Everton deplasmanında Viktor Gyökeres’in penaltı golüyle 1-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Manchester City, sahasında West Ham United’ı Erling Haaland (2) ve Tijjani Reijnders’in golleriyle 3-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Aston Villa, evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup ederken Liverpool, Tottenham deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı. 17. hafta sonunda Arsenal 39 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Manchester City 37 puanla ikinci, Aston Villa ise 36 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

BAYERN MÜNİH TEMPOSUNU SÜRDÜRDÜ

Bundesliga’da lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet aldı. Bayern’in gollerini Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane kaydetti.

Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach’ı 2-0 yenerken Bayer Leverkusen, Leipzig deplasmanında 3-1 kazandı. 15 hafta sonunda Bayern Münih 41 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 32 puanla ikinci sırada yer aldı. Bayer Leverkusen ve Leipzig ise 29’ar puanla takibini sürdürdü.

SERİE A’DA INTER ZİRVEDE

Serie A’da Juventus, sahasında Roma’yı Francisco Conceiçao ve Lois Openda’nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Roma’nın tek golü Tommaso Baldanzi’den geldi. Roma’da Zeki Çelik maçı 90 dakika tamamlarken, Juventus’ta Kenan Yıldız 89 dakika sahada kaldı.

Serie A’nın 16. haftasında oynanması gereken Napoli-Parma ve Inter-Lecce maçları 14 Ocak’a, Hellas Verona-Bologna ile Como-Milan karşılaşmaları ise 15 Ocak 2026’ya ertelendi. Bir maçı eksik Inter 33 puanla liderliğini korurken, Milan 32 ve Napoli 31 puanla Inter’i takip etti. Roma 30 puanla dördüncü, Juventus ise 29 puanla beşinci sırada yer aldı.

