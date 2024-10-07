Dört büyükler: Kadına ve çocuğa dokunma

Spor Servisi

Türkiye’nin dört büyük futbol kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, son dönemde artan kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına karşı tepki gösterdi. Kulüpler, sosyal medya hesaplarından "Kadına ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle paylaşım yaptı. Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımında, "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" denildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise paylaşımlarında "Kadına ve Çocuğa Dokunma" etiketiyle bu önemli toplumsal soruna karşı durduklarını belirtti. Her üç kulüp de bu mesajlarıyla kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması gerektiğini vurguladı. Dört büyük kulübün ortak mesajı, sosyal medyada büyük destek gördü. Binlerce kişi, kulüplerin paylaşımlarını beğenip paylaşarak toplumsal şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

TFF’DEN KINAMA

Kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet olaylarına Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tepki geldi. TFF’den yapılan açıklamada, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiği vurgulandı ve kadınlar ile çocuklara uygulanan şiddeti kınadı.