Dört büyükler yine büyük zararda

Spor Servisi

Türkiye’de futbolun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 3 ayında 2,02 milyar lira zarara uğradı.

Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve geçmiş dönem bağımsız denetçi raporlarından derlenen bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı. Toplamda 13,45 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 15,47 milyar lira oldu.