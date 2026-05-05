Dört büyüklere vergi şoku: Borç 25 milyar TL’yi aştı

Türk futbolunun 4 büyükleri olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için mali tablo giderek ağırlaşıyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, söz konusu kulüplerin son 4 yıllık süreçte biriken toplam vergi borcu 25 milyar TL sınırını aştı.

İddiaya göre ilgili kurumlar tarafından kulüplere resmi tebligatlar gönderildi ve borçların ödenmesi talep edildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞI

Sürecin hızlanmasıyla birlikte kulüp temsilcilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek çözüm arayışına girmesi bekleniyor.

Görüşmelerde özellikle faiz yükünün silinmesi ve borçların yeniden yapılandırılması taleplerinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan borç dağılımında en yüksek yükün Fenerbahçe ve Galatasaray’da olduğu ifade edildi.