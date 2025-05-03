Dört cep telefonu modeli için piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa dört cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlör cihazı ekledi.

NTV'nin aktardığına göre, listeye eklenen ürünlerin; S19 Max Pro S Zoom, Dct 90, X11 ve X9 isimli cep telefonu modelleri olduğu bildirildi.

Bildirimin açıklama kısmında, ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığı belirtildi.

Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu bildirildi.