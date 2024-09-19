Dört ilde ev baskınları: En az 19 gözaltı

Haber Merkezi

İzmir merkezli 4 kentte yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Akademisyeni Doktor Mehmet Zencir'in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapmasında bu sabah İzmir, Antalya, Kocaeli ve Konya'da 19 yurttaş gözaltına alındı.

İzmir'de gözaltına alınanlar arasında Barış Akademisyeni Mehmet Zencir, Doktor Vedia Yeşim Bayanoğlu, Serhat Öznur, Sevim Bakır ve İbrahim Koşar yer alıyor. Barış Akademisyeni Mehmet Zencir'in Diyarbakır’da bir konferansta yaptığı konuşmadan kaynaklı, Doktor Vedia Yeşim Bayanoğlu'nun ise "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer yurttaşların gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.