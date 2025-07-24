Dört ildeki orman yangınları kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Gaziemir ilçesi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ve Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden diğer yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi.