Dört koldan doğaya saldırı

HABER MERKEZİ

Tek adam rejimi rant için doğa talanını hızlandırdı. Son haftalarda imza atılan üç ayrı düzenleme ile ne var ne yok yağmalanacak.

Maden Kanunu ile zeytinlikler, tarım alanları ve ormanlar şirketlere açılırken Meclis’te görüşülen “İklim Kanunu” ile karbon ticareti resmileştirilmek isteniyor. Turizm Bakanlığı ise ormanların kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümlerini özel mülkiyete açacak bir yönetmelik değişikliğini yürürlüğe koydu.

MUHAFAZA ORMANI HEDEF

TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa teklifi, Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal alanları tehdit ediyor. Teklifin yasalaşması durumunda zeytinlikler, ormanlar, meralar ve koruma altındaki birçok bölge madenciliğe açılacak.

Yasa, 54 muhafaza ormanını da kapsıyor. Adana, Sakarya, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul gibi pek çok ilde toplam 247 bin hektar alanın madencilik faaliyetlerine kurban edilebileceği belirtiliyor. İstanbul’un 1950’den beri korunan Belgrad Ormanları da risk altındaki alanlardan biri.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen İklim Kanunu teklifi ise karbon ticaretini yasal zemine oturtuyor. 11 maddelik ilk bölüm kabul edildi. Yaşam savunucuları, yasanın iklim krizine çözüm üretmediğini söyledi. Yaşam savunucuları, “İklim değil, şirket yasası” dedikleri bu teklife karşı mücadele çağrısı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelik değişikliğiyle, ormanların kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümlerinin özel mülkiyete açılabileceği bildirildi. Değişiklik, kıyı ekosistemleri ve kamusal alanlar açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

‘BİZE DÜŞEN MÜCADELEDİR’

Yaşam savunucuları, bu girişimlerin doğayı, halkı ve gelecek nesilleri yok sayan çok yönlü bir talan planı olduğunu vurgularken, hukuki ve toplumsal mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu. Ayrıca yurttaşlar deniz kıyılarının otel ve turizm yatırımlarıyla yapılaşmaya açılacağını, kamusal erişimin kısıtlanacağını savundu.

Balıkesir Burhaniye’de Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Grubu’nun düzenlediği panelde, “Zeytine, doğaya, yaşama sahip çıkıyoruz” başlığıyla talan yasaları tartışıldı. Panelde konuşan katılımcılar, “Ülkede hukuk etkisizleşmiş olabilir ama bize düşen mücadeledir” diyerek direniş çağrısı yaptı.

***

AĞAÇLAR KURUYOR

“Süper Talan Yasası”yla birlikte zeytinliklerin taşınması uygulaması yeniden gündemde. Ancak geçmişte yaşananlar bu uygulamanın sonuçlarını gözler önüne seriyor. 2023 yılında Aydın’ın Çine ilçesinden taşınan 150 zeytin ağacının yüzde 80’i kurudu. Uzmanlara göre zeytin, toprağıyla yaşar; taşınamaz.