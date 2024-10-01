Dört koldan katliam: Lübnan'a kara saldırısı başladı, Suriye havadan vuruldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi / AA

DAHİYE BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA, İsrail ordusunun güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

İSRAİL, LÜBNAN'A KARADAN SALDIRMAYA BAŞLADI

İsrail savaş savaş uçakları gece saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

Ordu, ilerleyen saatlerde de Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ŞAM'DA ÜST ÜSTE PATLAMALAR Öte yandan Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Resmi haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Gazze / AA

GAZZE'DE 19 FİLİSTİNLİ DAHA KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda da 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.