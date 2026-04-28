Dört mevsim Diyanet: Yaz Kuran kursu atağı

Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarın destek ve yönlendirmeleri ile çocuklar üzerindeki etkisini her yıl daha da artırdı. Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Kuran Kurslarının sayısı çok sayıda kentte MEB’e bağlı anaokullarının sayısını geçti.

Diyanet’in, “Okulöncesi eğitime alternatif” olarak sunduğu 4-6 yaş grubu Kuran kurslarının sayısı, resmi anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2026’da Türkiye'de faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kuran Kursu sayısı 6 bin 271’e ulaşırken MEB’e bağlı anaokulu sayısı 3 bin 910’da kaldı.

Türkiye genelindeki binlerce 4-6 Yaş Kuran Kursu’nun yanı sıra Yaz Kuran Kursları da Diyanet’in çocuklara ulaşma aracı oldu. Yalnızca 2025 yılının yaz aylarında 78 bin 673 Yaz Kuran Kursu’nda 2 milyon 540 bin 557 öğrenciye eğitim verildi.

KESENİN AĞZI AÇIK

Çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bırakan dev bütçesi ve gerçekleştirdiği hoyrat harcamalar nedeniyle tepki çeken Diyanet, şimdi de Yaz Kuran Kursları için atağa kalktı. 4-6 Yaş Kuran Kursları için milyonlarca liralık harcama yapan Diyanet, Yaz Kuran kursları için de kesenin ağzını açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 7 Nisan’da kitap basım ihalesi düzenledi. İhale kapsamında, “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum” ve “Elifba Kur’an Öğreniyorum” isimli kitaplardan toplam 2 milyon 406 bin adet bastırılacağı belirtildi.

FAHİŞ BEDEL

İhaleye, 18 şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, “Cem Web Ofset” isimli şirketin teklifini, “En uygun teklif” olarak işaretledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cem Web Ofset arasında 21 Nisan’da 26 milyon 980 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Toplam 2 milyon 406 bin adet bastırılacak kitapların, Türkiye'nin 65 ilindeki Yaz Kuran Kurslarına dağıtılacağı bildirildi.