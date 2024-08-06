Dört Suriyeliden biri kayıp

Haber Merkezi

AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandal bir bilgi verdi. Bakan’ın verdiği bilgiye göre kayıtlı geçici koruma altında olan Suriyelilerin yüzde 23’ü adreslerinde bulunmuyor.

Türkiye'de göçmen sayısının 4 milyon 437 bin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

Yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade eden Yerlikaya, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük. Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki 'Madem bizim ülkemizde yaşıyorsunuz adresini güncelle.' 90 günü geçtikten sonra 2 ay daha süre veriyoruz. Sonra vermiş olduğumuz tüm hizmeti askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman okuldan faydalanamaz, sağlıktan faydalanamaz hiçbir şekilde" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, göçmenlerle ilgili rakamların her hafta cumartesi günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret ederek "Türkiye'de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen sayısının olduğunu söylemek tam anlamıyla akıl tutulmasıdır" diye konuştu. Öte yandan Denizli Sarayköy Belediyesi ilçede yaşayan göçmenlere ilişkin ayrımcı bir karar aldı. Nikah ve adres numarataj ücretlerini açıklayan belediye mülteciler için bu bedeli KDV hariç 300 liradan 30 bin TL’ye yükseltti. Alınan kararlardan sonra konuşan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya "Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler. Bizim memleketimizde bizim kurallarımız geçerlidir" dedi.