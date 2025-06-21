Dört ülkeye Büyükelçi, bazı bakanlık ve resmi kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya Büyükelçiliğine, Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın değişik kademelerine ve bazı resmi kurum ve kuruluşlara atama yapıldı.

Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

Adli Tıp Kurumu’nun İkinci İhtisas Kurulu, Dokuzuncu İhtisas Kurulu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine 25 Müfettiş yardımcısı atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nurettin İnce atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret müfettişliklerine 23 müfettiş yardımcısı atandı.