Dört yanda direniş var!

İşçi sınıfı, hakları için direniş alanına çevirdikleri fabrikalardan, depolardan, OSB’lerden, atölyelerden ses yükseltiyor.

Tokat’tan İzmir’e, Amasya’dan İstanbul’a kadar emekçiler asgari değil insanca yaşayacak ücret, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve emek düşmanı politikalara karşı aynı sloganla haykırıyor: "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek."

SOMA TERMİK SANTRALI İŞÇİLERİ: 2. GÜN

MADEN ACİLEN KAMULAŞTIRILMALI

Manisa’da Soma Termik Santralı’nın faaliyetlerini durdurma kararı sonrası 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Tes-İş’te örgütlü işçiler ile Somalılar, ilçedeki işçiler santral önünden Cengiz Topel Meydanı’na kadar yürüdü. Çalışanlar, santral önünde çadır kurarak eyleme geçti. Torku Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santralı’nda 2014 yılından bu yana çalıştığını belirten bir işçi, tesisin 2015 yılında özelleştirildiğini hatırlatarak "Enerji sektöründe yeterli deneyim olmadığını bugün daha net görüyoruz. Gelinen noktada durum ortada" dedi. Tes-İş Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler de "Birinci talebimiz 87 arkadaşımızın derhal işe iade edilmesi. İkinci talebimiz ise santralın geleceğine ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Önceliğimiz kamulaştırmadır. Bu mümkün değilse, sektörü bilen ve yatırım yapacak bir firmaya devredilmelidir" dedi.

POLYAK MADEN İŞÇİLERİ: 2. GÜN

OCAKTA ÜRETİM DURDU

İzmir’in Kınık ilçesinde Polyak Madencilik’te çalışan maden işçileri; iş bıraktıklarını açıkladı. Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlatılan eylemin, taleplerin karşılanmaması halinde gece ve gündüz vardiyalarında devam edeceği bildirildi. Sendika; Özyeğinlere ait Fiba Holding bünyesindeki Polyak Madencilik’in Çin’den bir şirkete satılmasının ardından işçilerin hak kaybı yaşadığını vurguladı. Fiba Holding’in son 6 ayda 1700 madencinin işine son verdiği belirtilirken, şu anda görev yapan 1243 işçinin ise maaşları ödenmiyor.

TÜVTÜRK: 70. GÜN

DEVLET ELİYLE GREV KIRICILIĞI

İstanbul TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında, işçi düşmanlığına, organize grev kırıcılığına ve anayasal hakların gasp edilmesine karşı başlatılan grev, 70’inci gününde kararlılıkla devam ediyor. TÜVTÜRK yönetiminin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan yetki belgesini tanımayarak toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığını söyleyen Nakliyat-İş Esenyurt Şube Sekreteri Murat Ayaz, “Bu hukuksuz tutum, sendikamızı yasal grev kararı almaya mecbur bıraktı. Süreç boyunca işçiler baskı, tehdit ve mobbing ile sendikal haklarından vazgeçirilmeye çalışıldı. Ancak bununla da yetinilmedi, bizzat kamu kurumlarının da dâhil olduğu organize bir grev kırıcılığına girişildi. 24 Aralık’ta müşteri sıfatıyla Ulaştırma Bakanlığı’nı arayarak grev nedeniyle mağduriyet yaşanıp yaşanmayacağını sorduğumuzda, Bakanlık yetkilisi ‘Hiç merak etmeyin, eğer İstanbul’da grev olursa Anadolu’dan 300-500 teknisyen göndeririz’ dedi. Bu sözler, anayasal bir hakkın devlet eliyle nasıl çiğneneceğinin açık itirafıdır. Bu saldırı sadece Nakliyat-İş’e değil, Türkiye işçi sınıfının tamamına yöneliktir.”

TEMEL CONTA: 440. GÜN

PATRON BU İRADEYİ KIRAMAZ

İzmir’de Temel Conta işçileri, sendikaları Petrol-İş ile birlikte grevde. İşyeri Temsilcisi Sinem Kaya, 440 gündür geri adım atmadıklarını söylüyor. Patronun makineleri başka bir ilçeye kaçırmasını "nafile bir çaba" olarak niteleyen Kaya "Grev tabelada değil, üretimin olduğu yerdedir. 400 küsur gündür ayaktayız, kapı önündeyiz. ‘Yorulurlar’, ‘Dağılırlar’ diyenlere inat buradayız. Buranın büyümesinde en büyük pay bizim alın terimiz. Üreten bizsek, yöneten de biz olacağız; hakkımız olanı istemek suç değildir. 440 gün sarsılmayan bu iradeyi asla kıramazsınız” dedi. Emekçi Şadiye Gülbahar da "20 yılımı verdim hâlâ asgari ücret alıyorum. Nefes alamayacak hale geldiğimiz baskılardan kurtulmak ve emeğimiz için grevdeyiz" dedi.

GM TEKNİK CAM: 220. GÜN

BU OSB ÖRGÜTLENECEK

Amasya Merzifon OSB’de çalışan 97 GM Teknik Cam işçisi, 220 gündür grevde. Kristal-İş üyesi işçiler, çalıştıkları OSB’ye sendika girsin diye direniyor. İşçiler dün ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. İşçilere, CHP, SOL Parti, EMEP ile Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköy Demokrasi Platformları destek verdi. BirGün’e konuşan işçi Ramazan Çağlı, "Yorulmadık, eksilmedik, her geçen gün daha da kenetlendik. Ne belediye başkanı, ne kaymakam ne de vali, makamlarının ağırlığını kullanarak işverene veya organize sanayi yönetimine bu sorunun çözümü için bir telkinde bulunmadı. Tek amacımız bu kölelik düzenine son vermek" dedi.

ŞIK MAKAS: 138. GÜN

ADIM ADIM ZAFERE

Dünya devlerine üretim yapan Tokat Şık Makas fabrikasında 400 işçi, BİRTEK-SEN’le beraber 138 gündür direnişte. İşçi Temsilcisi Sefa Taştan "Ankara’dan Samsun’a meydanlardaydık. Markalara yönelik baskılarımız sonuç verdi, kodlarımızı sildirdik ve birikmiş maaşlarımızı aldık. Şimdi tazminatımızı tek seferde almak için direniyoruz" dedi.

DİGEL TEKSTİL: 401. GÜN

İNAT ÖRNEK OLACAK

Kadın işçilere yönelik taciz ve sendikal hakların gaspı nedeniyle İzmir Ege Serbest Bölge’de hakları için mücadele eden TEKSİF üyesi DIGEL Tekstil işçileri, 2025’in Ocak ayından bu yana direniyor. Hukuksuz şekilde işten çıkarılan 15 işçinin aylar süren mücadelesini Digel Tekstil işçisi Rümeysa Kişi anlattı. Direnişin fabrikada çalışan 300 emekçi için de sürdüğünü söyleyen Kişi, “Bizim geri dönmemiz ve fabrikanın sendikalı bir yer olması için içeride de güçlü bir destek var. Siyasi partilerin, kamuoyunun ve gazetecilerin desteği de bu süreci güçlendirdi” dedi. Zorlandıklarını ama direncin asla kırılmadığını belirten Kişi, meselenin 315 kişilik fabrikaya sendika sokma meselesi olduğunu söyledi. Çevrede bulunan tekstillerde çalışan işçilere de örnek bir direniş olduğunu kaydeden Kişi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Çıtayı sadece kendi fabrikamızla sınırlamadık. Tekstil sektöründe kadın işçilere yönelik taciz ve baskı sorununu da gündeme taşıdık. Kadın işçilerin yaşadığı cinsel saldırı ve baskıları raporladık, kamuoyuna duyurduk. Biz Digel’de kazanım elde ettiğimizde, bunun başka fabrikalarda da sendikal mücadeleyi hızlandıracağına inanıyoruz. Bu direniş sadece bir fabrikanın değil, sektördeki birçok işçinin geleceği için sürüyor” diye konuştu.

MERSİN LİMAN İŞÇİLERİ: 52. GÜN

BU LİMANI AYAKTA TUTAN EMEKÇİLER

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) ve taşeron şirketi Özgüneş Taşımacılık tarafından işten çıkarılan 185 liman işçisinin direnişi, 52’nci gününü geride bıraktı. TÜMTİS’e üye oldukları için işten çıkarılan liman işçileri, sendika hakkından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. 24 saate varan vardiyalarda ülkenin en yoğun limanında çalışan işçiler, hakları için sendika ve kadro talebinden vazgeçmiyor.

ŞOK DEPO: 18. GÜN

ÜLKER DERS ÇIKARSIN

Trabzon Arsin’deki ŞOK deposunda DGD-SEN’de örgütlü işçiler, 18 gündür direniyor. Patron Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding’e bağlı ŞOK yönetimi, 30 işçiyi Kod-49 ile işten çıkardı. Migros’taki kazanımdan güç alan işçiler, “Hakkımızı istiyoruz” diyerek direnişi sürdürüyor.