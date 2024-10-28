Dört yılda 7’nci sandık kuruldu

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Bulgaristan vatandaşları, 2021 yılından beri süren siyasi belirsizlik ve hükümet kurma krizleri nedeniyle dün yedinci kez erken seçimde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Anketlere göre eski başbakan Boyko Borisov’un liderliğindeki liberal muhafazakar Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) partisi ise oyların yaklaşık %26’sını alacak. Ancak bir kez daha, son derece parçalanmış bir parlamentoda çoğunluğu oluşturacak müttefikler bulması pek olası görünmüyor.

Yeni erken seçim için 19 siyasi parti ve 9 koalisyon aday gösterdi. Seçim arifesinde yapılan son anketlere katılan seçmenler, siyasi sınıfın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Bulgaristan’da 9 Haziran’da gerçekleştirilen son erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı.

Haziran ayındaki seçimde merkez sağ GERB-SDS koalisyonu 240 sandalyeli parlamentoda 68 sandalye ile en büyük grup olarak ortaya çıkarken, tarihsel olarak Bulgaristan’ın büyük Türk azınlığını temsil eden merkezci Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (DPS) 47 sandalye ile önünde yer aldı. Aşırı sağcı ve Revival partisi ise 38 sandalye kazanmıştı. Pazar günü yapılan oylamada tek bir partinin çoğunluğu kazanmayacağı ve muhtemelen daha uzun koalisyon görüşmelerine yol açacağı tahmin ediliyor.