Dört yıldır süren davada karar çıktı: Ripple'a 125 milyon dolar ceza

Dört yıldır süren SEC-Ripple davasına ilişkin karar açıklandı. Ripple'a kurumsal XRP satışları nedeniyle 125 milyon dolar ceza verildi. Kararının kripto sektörü için zafer niteliği taşıdığı belirtilirken, XRP yüzde 25 yükseliş kaydetti.

Kripto sektöründe yaklaşık dört yıldır devam eden bir davada nihai karar açıklandı.

ABD'de mahkeme, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kripto şirketi Ripple arasındaki davaya ilişkin kararını açıkladı.

New York'ta bir federal yargıç, Ripple'ın kurumsal satışları nedeniyle 125 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti. Ayrıca XRP'nin kripto para borsaları üzerinden yapılan satışlarının yasal olduğuna karar verildi.

Karar ile birlikte 2020 Aralık ayından bu yana devam eden davanın sona yaklaştığı belirtildi.

SEC, 2020 yılında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve kurucu ortağı Chris Larsen'e dava açmış ve bu isimleri XRP satarak kayıtsız bir menkul kıymet arzında yasadışı olarak 1,3 milyar dolardan fazla para toplamakla suçlamıştı.

Kuruluş, XRP'nin satışları nedeniyle Ripple'a 2 milyar dolar para cezası verilmesini talep etmişti.

Kararın ardından kripto piyasanın en büyük 7'nci varlığı konumunda bulunan XRP, yüzde 26 yükseliş kaydetti ve 0,65 doları test etti. XRP, bugün itibarıyla 0,6051 dolar civarında işlem görüyor.

Garlinghouse, mahkeme kararının kripto sektörü için zafer niteliği taşıdığını belirterek, "SEC'in XRP topluluğunun tamamına yönelik engelleri ortadan kalktı." dedi.

Yargıç Analisa Torres, geçen yıl bireysel XRP satışlarının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine, kurumsal yatırımcılara yapılan diğer doğrudan satışların menkul kıymet olduğuna karar vermişti.