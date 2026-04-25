Dört yıllık hukuksuzluk

Gezi Direnişi’nin bugün hâlâ yankıları sürerken direnişten yıllar sonra açılan davalarda birçok kişiye haksız ve hukuksuz şekilde cezalar yağdırıldı.

Gezi tutsakları Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater, hukuksuz bir şekilde tutuldukları cezaevindeki dördüncü yıllarını geride bıraktı.

2025 yılı Gezi tutsakları için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarının uygulanmadığı bir yıl daha oldu.

Gezi Direnişi’nin ardından açılan davalar sonucu “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” iddiasıyla Atalay, Kahraman, Özerden ve Mater hakkında 18’er yıl hapis cezası verildi. 2017’de tutuklanan hak savunucusu Osman Kavala’nın tutukluluk süresi ise 10’uncu yılını doldurmak üzere.

TAYFUN KAHRAMAN:

Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek

Baskı biçimi: Yargılama: (Ceza davası) / Tutuklama / Hapis cezası

Hakkında açılan iki ayrı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Düzenlenen yeni iddianameden yargılanıp beraat etmesine karşın istinaf mahkemesi beraat kararını bozdu.





Adil yargılanma, silahların eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi, gerekçeli karar hakkı ihlal edildi.





Savunmanın sunduğu deliller mahkemece değerlendirilmedi.





Kararda gerekçe sunulan tanığın beyannamelerine karşın tanığın sorgulanmasına izin verilmedi.





AYM, Kahraman'ın Gezi Davası’nda “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ancak karar uygulanmadı.





AYM Nisan 2026’da Kahraman için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, Kahraman’ın "adil yargılanma" ile "bireysel başvuru" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

İNANCIMI YİTİRMEDİM

Cezaevinden mesaj yayımlayan Tayfun Kahraman şöyle konuştu:

“Dört yıl, 1460 gün, her akşam bir demir kapının arkasında, ailemden uzakta uyudum. Tüm bu yaşadıklarımın benim şahsımla ilgili olmadığını biliyorum. Tutukluluğum, olağanüstü bir dönemde yaşanan olağan dışı olaylardan biri. Elbette tarihte bu tip dönemler gelir ve elbette bir gün geçer. Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum.

Bu dört yılda hem dostlarımdan, hem hiç tanımadığım insanlardan, hem de hiç beklemediğim kesimlerden çok büyük destek gördüm. Kutuplaşmış siyasete, bölünmüş hayatlara rağmen, bu desteği görmek umudumu diri tuttu. Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız.”

ÇİĞDEM MATER:

Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek

Baskı biçimi: Gözaltı / Yurtdışı yasağı / Yargılama / Tutuklama / Hapis Cezası

Gezi Direnişi hakkındaki bir belgesel çekmeyi düşünmesi üzerine yapılan görüşmeler tutukluluk kararına dayanak yapıldı.





Mater’in İzmir’de bulunduğu tarihlerde Garaj İstanbul’da yapılan bir toplantıya “katıldığı” mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.





Telefon görüşmeleri suçlamalara ‘kanıt’ olarak gösterildi.





Mahkeme, Gezi Direnişi sırasında yapılması planlanan ancak yapılmayan bir açıklamayı Mater’in hazırladığını iddia etti.





Adil yargılanma hakkı ihlal edildi.

ADALETE GÜVEN ZARAR GÖRDÜ

Hürrem Sönmez - Çiğdem Mater’in avukatı

“Müvekkilim Çiğdem Mater, yaşadığı ülkenin sorunlarına duyarlı bir yurttaş olmanın yanı sıra, pek çok festivalden ödülle dönmüş çok başarılı bir film yapımcısıdır. Cezaevindeki bu dört yıllık süreci okuyarak, yazarak ve üreterek geçirse de haksız yere özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yarattığı hak ihlalinin dışında, bu süreçte mesleki çalışmalarından da alıkonulmuştur.

Gezi Davası, Türkiye’de adaletsizliğin simgesi haline gelmiştir. Masumiyetleri konusunda toplumun büyük kesiminin birleştiği insanların cezaevinde tutulması, adalete olan güvene ağır hasar vermiştir. Toplumca içinde bulunduğumuz bu karanlık hukuksuzluk durumundan çıkmamız için bu yanlıştan dönülmesi zorunludur. Bundan sonraki yol haritamız, hukuk yoluyla savaşı sürdürmektir. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bir üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafıdır. Sadece Gezi mahpusları için değil, bu adaletsizliğin kuşattığı herkes için Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu savunmaya devam etmek zorundayız.”

CAN ATALAY:

Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek

Baskı biçimi: Gözaltı / Yurtdışı yasağı / Yargılama / Tutuklama / Hapis Cezası

Yargılanıp beraat etmesine karşın istinaf mahkemesi beraat kararını bozdu. Bozma sonrasında hakkında yurtdışı yasağı kondu.





Adil yargılanma hakkı ihlal edildi.





Anayasa Mahkemesi (AYM) “yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi gerektiğine” hükmetti. Yargıtay, AYM kararına “uyulmaması”na karar verdi.





Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edildi.

Atalay’ın milletvekilliği TBMM’de okunan karar ile düşürüldü.

ANAYASA İÇİN SINAV

Deniz Özen - Can Atalay’ın Avukatı

“Bu 4 yılda AYM’nin özellikle Can Atalay açısından milletvekilliğine ilişkin üç ayrı ihlal kararı oldu. Normal koşullarda yargısal pratiğimiz, Yargıtay’ın ve AYM’nin geçmiş içtihatlarına göre milletvekili seçilmiş bir kişinin, milletvekili seçildiği anda cezaevinde tutulamayacağı çok açıktı. Buna rağmen AYM’nin verdiği ihlal kararları birden fazla kez uygulanmadı ve Meclis’te milletvekilliğinin düşürüldüğü ilan edildi.

Bunun üzerine yeniden yaptığımız başvuruda, bu kez AYM yaptığı incelemede bu düşürme işleminin yok hükmünde olduğuna karar verdi ve "Can Atalay fiilen cezaevinde tutulmaktadır” dedi.

Olması gereken; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılamanın durmasına karar vermesi ve derhal kendisini tahliye etmesiydi. İkinci olaraksa Atalay’ın Meclis kütüğüne kaydının ivedilikle yapılmasıydı. Bu anayasal bir zorunluluk ve bu kararları yerine getirmeyenler aslında suç işliyorlar.

AYM’nin Gezi Davası’nın esasına ilişkin Tayfun Kahraman’la ilgili verdiği “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” yönelik kararı doğası itibarıyla Can Atalay’ı da, Mine Özerden’i de, Çiğdem Mater’i de, herkesi, Osman Kavala’yı da etkileyen bir karar. Ancak bu karar da uygulanmadı. Bu artık Türkiye Cumhuriyeti’nde Anayasa’nın hâlâ yürürlükte olup olmadığının sınavıdır. ”

MİNE ÖZERDEN:

Yöneltilen suçlama: Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek

Baskı biçimi: Yurtdışı yasağı / Yargılama (Ceza davası) / Tutuklama / Hapis Cezası

İstinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasının ardından hakkında yurtdışı yasağı getirildi.





Gezi Davası’na “bir ihbar” sonucu dahil edildi. İddialar araştırıldı ve raporda “iddialarla ilgili tespit yapılamadığı” belirtildi.





Hakkında alınmamış bir dinleme kararına karşın telefon konuşmaları suçlamalarda “delil” olarak gösterildi.





İhbarcının iddiasının doğru olmadığını kanıtlayan rapor, mahkemede olmasına rağmen hiçbir lehe delille savunma argümanı dikkate almadı.





Adil yargılanma hakkı ihlal edildi.





Gezi Direnişi sırasında İstanbul’da bulunmayan Özerden, "toplantılara katılmak, şiddet içeren eylemlerde bulunmak" iddiasıyla suçlandı.

BAŞVURULAR HALEN DERDEST

Duygu Köksal - Mine Özerden’in avukatı

"Yargılamada öne çıkan en önemli hukuki sorun iddianameyle hukuk terminolojisine ilk kez eklenen 'yeniden kıymetlendirilmiş olarak nitelendirilen' hukuka aykırı delillerin yer almasıydı. Dolayısıyla, hükme esas alınan deliller yönünden ciddi adil yargılanma sorunu bulunmaktaydı. Sanıklara hiçbir aşamada dinletilmeyen ve 'yeniden kıymetlendirilmiş' olarak nitelendirilen tape kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu her aşamada ileri sürülmesine rağmen ulusal makamlarca değerlendirilmedi. Yeniden kıymetlendirilmiş delillerin hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek haklarında beraat kararı verildi. Sonra beraat kararı usulden bozuldu ve kamuoyunda 'Çarşı davası' olarak bilinen dosyayla birleştirildi. Mine Özerden iddianameye konu tarihlerde İstanbul’da dahi değildi. Bu süreçte biz de AYM'ye başvurduk. Başvurumuz halen derdest. Hükümle verilen tutuklama kararına karşı yaptığımız başvuru da AİHM önünde halen derdest.

Bu tablo, davayı münferit bir adil yargılama sorununun ötesine geçerek yapısal bir hak ihlaline dönüştürdü. Oysa bu durum, yargılamanın yenilenmesi ya da Yargıtay nezdinde olağanüstü kanun yolu olan itiraz mekanizmasıyla iç hukukumuzda giderilebilir niteliktedir. İç hukuk yollarımızda dört yılı aşkın süre boyunca bu meselenin çözülememesi, zorunlu olarak AİHM sürecinin işletilmesine sebep vermektedir. Esasen öncelikli ve olması gereken çözüm, meselenin ulusal yargı makamları tarafından iç hukukta giderilmesinin, adil bir yargılama yolunun açılmasının öncelenmesidir."