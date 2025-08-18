Dörtlü mutabakat

ABD, İsrail ve Türkiye’nin desteğiyle Suriye’de 8 Aralık’ta yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, SDG, Şam, Ankara ve Washington’ın dörtlü bir uzlaşıya vardığını duyurdu. İdlib’de açıklamalarda bulunan Colani, "İyimserim, bu dosya birkaç ay içinde çözülecek" dedi.

Rejimin resmi haber ajansı SANA’daki habere göre Colani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile on yıldır ilk kez bir mutabakata vardıklarını belirtti. Colani, “Sadece SDG ile değil, Türkiye ve ABD’nin de yer aldığı dört taraflı bir anlaşma zemini oluştu. Bu dört taraf bir konuda uzlaşırsa, o gerçekleşir” dedi.

10 MART’A ÖZEL VURGU

SDG ile yapılan anlaşmanın, sivil ve askeri kurumların entegrasyonunu içerdiğini aktaran Colani, 10 Mart’ta SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile imzalanan protokolü hatırlattı. SDG’nin “söylemleriyle uygulamalarının çeliştiğini” belirten Colani, barışçıl çözüme yönelik uluslararası baskının arttığını belirtti.

Suriye topraklarının bütünlüğünü koruyacaklarını vurgulayan Colani, “Suriye, bir karış toprak bile kaybetmeyecek” diye konuştu. Bölünme talep edenlerin "siyasi cehalet" içinde ve "hayalperest" olduğunu söyledi. Mevcut dünya düzeninde haritaları değiştirmenin bulaşıcı bir etki yaratacağından küresel güçlerin korktuğunu kaydetti. Süveyda’da yaşanan çatışmalara ve Dürzi sivillerin öldürülmesine dair de konuşan Colani, “Bu çatışma, Bedeviler ile Dürziler arasında yüz elli yıldır süren derin bir sorundur" dedi. "Devletin amacı bu anlaşmazlığı bastırmak değil, yönetmektir” ifadelerini kullandı.

Süveyda’daki hak ihlallerini kabul eden Colani, “Bazı güvenlik ve ordu mensupları ihlallerde bulundu. Sorunlarımızı tamamen şeffaf bir şekilde çözmeye çalıştık” diye konuştu.

Süveyda’daki çatışmaların İsrail tarafından kullanıldığını söyleyen Colani, "çözüm" adımlarını ise "Ateşkesin sağlanması, yerinden edilenlerin dönüşü, toplumsal barış, ihlal faillerinden hesap sorulması, SDG ile Türkiye ve ABD dahil dörtlü mutabakat" şeklinde sıraladı.

Geçen pazartesi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ile HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Şam’da görüşmüştü. İkili Kürtlerin yeni Suriye’de ne tür bir statüye sahip olacaklarına ilişkin müzakere etmişti. Kürt kaynaklara göre, toplantı HTŞ yönetiminin talebi üzerine düzenlenmişti.

Habere göre her iki taraf da görüşmelerin uluslararası gözetim altında, komiteler aracılığıyla devam etmesi gerektiğini vurgulamış ve askeri seçeneğe başvurulmayacağı konusunda mutabakata varmıştı.

FİDAN İŞİ KIZIŞTIRDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmed ile görüşmesinin hemen ardından Şeybani’yi Ankara’da ağırlamış ve ortak basın toplantısında SDG ile ilgili sert ifadeler kullanarak tansiyonu yükseltmişti. SDG’nin silah bırakmaya ve entegrasyona ayak dirediğini kaydeden Fidan, "Kusura bakmayın kimse enayi değiliz, yapılmak istenenleri görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. ABD ve Fransa uzun zamandır Şam iel SDG’yi aynı masa etrafında uzlaştırmaya çalışıyor. Ankara’nın müdahalesiyle Şam, geçen hafta Paris Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmişti.