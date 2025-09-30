Dortmund 78 yıl sonra düştü

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yerel seçimlerde merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik adayı Alexander Khalouti, “sosyal demokrasinin kalbi” olarak bilinen Dortmund’da merkez sol SPD’yi mağlup ederek Sosyal Demokratların kentteki 78 yıllık kontrolüne son verdi.

Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya’da pazar günü yapılan yerel seçimlerde CDU Dortmund, Leverkusen ve Bielefeld’de galip geldi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yaşadığı kayıplara rağmen Köln ve bazı diğer şehirlerde zaferlerini kutladı.

Merkez sağ CDU partisi, pazar günü Kuzey Ren-Vestfalya’da birçok belediye başkanlığını kazanarak, Dortmund’da 1946’dan bu yana ilk kez bir Sosyal Demokrat olmayan belediye başkanını seçtirdi. SPD eyalet başkanı Sarah Philipp, Dortmund yenilgisinin ardından, “Bu acı verici” dedi.

AFD’YE ZAFER YOK

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise üç belediyede ikinci tura kalmasına rağmen hiçbir şehirde başarı elde edemedi.

Sosyal Demokratlar, Torsten Burmeister'in Yeşiller'in adayı Berivan Aymaz'ı mağlup ettiği Köln'de kontrolü elinde tuttu. SPD ayrıca Oberhausen, Gelsenkirchen, Wuppertal ve Mülheim an der Ruhr'u korurken, Yeşiller Münster'i CDU'dan aldı.