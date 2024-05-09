Dortmund herkesi şaşırttı

Spor Servisi

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Borussia Dortmund müthiş bir başarıya imza attı. 2013 yılından sonra ilk kez Devler Ligi'nde finale yükselen Dortmund'da 2013 yılında yine Wembley'de oynanan final maçında Marco Reus ve Mats Hummels ilk 11'deydi. Dortmund, 2013'teki finali Bayern Münih'le oynamış ve dramatik şekilde kupayı rakibine kaptırmıştı.Dortmund'daki ilk maçı 1-0 kaybeden PSG'nin iki topu direkten dönmüştü. Dün geceki rövanş maçında rakip kaleye 30 şut gönderen Fransız devinin 4 topu direkte patladı.

TERZIC’İN HİKÂYESİ

Rövanş maçında 30 şut çeken PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son 20 yılda gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, ilk maçın ardından rövanş maçında da yokları oynadı. İlk maçta kaleyi bulan tek şut atan ve 16 top kaybı yapan yıldız futbolcu, rövanş maçında kaleyi bulan 3 şut çekip 18 top kaybıyla oynadı. Sosyal medyadada Mbappe'nin etkisizliği hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran Edin Terzic, Alman devinin ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği Klopp'lu yıllarında takımı tribünden destekliyordu. Daha sonra kulüpte çeşitli görevlerde bulunan Terzic, 2018 yazında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2020 sounda geçici olarak göreve getirilen Terzic, daha sonra takımın teknik direktörü oldu. Edin Terzic, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta taraftarının önünde Bayern Münih'e kaptıran Dortmund'da Sarı Duvar büyük hüsran sonrası takımı çağırıp destek olmuş, o anlarda Edin Terzic'in gözyaşları ekranlara yansımıştı. Takımın başında kalıp kalmayacağı bir süre belirsiz olan Terzic, bu sezon ligde iyi bir performans sergileyemese de Şampiyonlar Ligi'nde takımını finale taşımayı başardı. Bu yılın başında Antalyaspor'dan ayrılarak Dortmund'da Terzic'in yardımcılarından biri olan Nuri Şahin de kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayacak.