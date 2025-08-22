Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dörtyol’da binanın çatı katında yangın çıktı

Hatay Dörtyol’da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Güncel
  • 22.08.2025 08:52
  • Giriş: 22.08.2025 08:52
  • Güncelleme: 22.08.2025 09:02
Kaynak: iHA
Dörtyol’da binanın çatı katında yangın çıktı
Fotoğraf: İHA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi.

Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol