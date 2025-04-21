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Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 21.04.2025 16:40
  • Giriş: 21.04.2025 16:40
  • Güncelleme: 21.04.2025 16:41
Kaynak: İHA
Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 49,50 Gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.A ve B.K isimli 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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