Doruk maden işçileri Ankara’da

Emek Servisi

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola düşen Doruk Madencilik işçileri, bugün Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacak. "Taleplerimiz karşılanmadan buradan ayrılmayacağız" diyen işçiler ödenmeyen ücret ve tazminatlarını istiyor. Madenciler 8 günde yaklaşık 131 kilometre yol kat etti.

Dün Ankara Yenikent’e ulaşan işçiler adına açıklama yapan Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, taleplerinin haksız yere işten çıkarılan 7 arkadaşının işe iadesi, zorunlu ücretsiz izinlerin sonlandırılması ve tazminatların ödenmesi olduğunu söyledi. Müzakereye açık olduklarını belirten Çakır, siyasetçilere şu sözlerle seslendi: "Bu soğukta ve yağmurda tek isteğimiz evimize, çocuklarımızın yanına dönmek. Meclis’teki 600 milletvekilinden sadece 6’sı yanımıza geldi. Biz kimseyi ayırmıyoruz, burada her görüşten arkadaşımız var. Kapımız herkese açık, gelene ‘hoş geldin’ demesini bildiğimiz gibi, işçinin yanında duran herkesle müzakereye de hazırız."

Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise şunları söyledi: "Karşımızda yıllardır sistematik olarak kollanan bir holding pratiği var. Eskişehir’den Elazığ’a, Gümüşhane’den Kütahya’ya kadar uzanan bu yapı, Enerji Bakanlığı’ndan 3 bine yakın ruhsat alarak memleketin maden kaynaklarının büyük bölümünü kontrolü altına almış durumda. Ancak bu büyüme, işçinin emeğinin gasp edilmesi üzerine kurulu."