Doruk Maden işçileri yeniden ayağa kalkıyor

Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü Yıldızlar SSS Holding Doruk Madencilik işçileri 2 bakanlık ve patronun verdiği sözlere rağmen hakları ödenmeyince yeniden eylem kararı aldı.

İşçiler eylemlerine yarından itibaren tekrar başlıyor. Daha önce 12 Nisan’da eylem başlatan ve 9 gün boyunca Ankara’ya yürüyen, ardından burada da 9 gün açlık grevinde olan işçiler, Çalışma, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü alarak eylemlerini sonlandırmıştı. İşçiler, 15 Mayıs’a kadar alacaklarının tamamlanacağı sözünü almaları sonucunda eylemleri bitirirken verilen sözlere rağmen Yıldızlar SSS Holding işçilerin haklarını ödemedi. Madenciler, bu bayramı da gasp edilen haklarını almadan geçirmiş oldu.

Bağımsız Maden İş Sendikası 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Ankara’daki eylemleri bitirmelerinin sebebinin 15 Mayıs’a kadar bütün alacakların karşılanması sözü olduğunu hatırlatılırken 1 Haziran’da direnişlerine tekrar başlayacaklarını ifade edildi. Sendika yaptığı açıklamada ‘’Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu güçlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların hem de holding merkezlerinin önü direniş alanıdır’’ dedi. İşçiler, Bağımsız Maden İş öncülüğünde direnişi daha ileri taşımaya hazırlanıyor.

İşçilerin talepleri arasında, aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi, TMSF öncesi ve sonrasında haksızca işten çıkarılan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi, halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sendikalı işçilerden direnişe öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi, madenin kamulaştırılması, iş güvencesinin teminat altına alınması yer alıyor.