Doruk Madencilerine verilen sözler tutulmadı: Gasp edilen haklar alınmadan Ankara yolundan dönüş yok

Emek Servisi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin eylemi ardından Bakanlık garantörlüğüne rağmen verilen sözler tutulmadı. Haklarını alamayan maden işçileri bugün Ankara’ya geri dönerek mücadelelerine kaldıkları yerden devam edecek. İşçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş yöneticileri, bugün sabah saatlerinde işçilerle Beypazarı’ndan yola çıkarak saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu. Sendika “Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu güçlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların hem de holding merkezlerinin önü direniş alanıdır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan işçiler için Beypazarı Belediyesi tarafından otobüslerin tahsisinin iptal ettirildiği bildirildi. Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlü Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri 12 Nisan’da eylem başlatarak 8 gün boyunca Ankara’ya hakları doğrultusunda yürüyüş başlatmıştı. Ardından 9 gün açlık grevinde olan işçiler, defalarca gözaltına, polis müdahalesine maruz kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin patron Sebahattin Yıldız’la yaptığı görüşmenin ardından Çalışma, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü alarak işçiler eylemlerini sonlandırmıştı.

İşçiler, 15 Mayıs’a kadar alacaklarının tamamlanacağı sözünü almaları sonucunda eylemleri bitirirken verilen sözlere rağmen Yıldızlar SSS Holding işçilerin haklarını ödemedi. Madenciler, bu bayramı da gasp edilen haklarını almadan geçirmiş oldu. Bağımsız Maden İş, 1 Haziran’da yeniden mücadele başlatarak işçilerle Ankara’da olacaklarını duyururken, artık taahhüt değil, somut adım görmeden Ankara’dan ayrılmayacaklarını açıkladı.