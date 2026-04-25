Doruk Madencilik işçileri açlık grevini sürdürüyor: "Çocuğum için buradayım!"

Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri direnişlerini sürdürüyor. Direnişlerinin 14, açlık grevlerinin 6. gününde, Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini sürdüren işçiler, pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyecek. Yaşadıklarını anlatan bir maden işçisi "Ev sahibine 80 bin TL, markete 70 bin TL borcum var. Çocuğum için buradayım" diyor.

Çalışma Yaşamı
  • 25.04.2026 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: ANKA

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 6. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin dün (24 Nisan) itibarıyla ödenmeye başlandığını ve önümüzdeki haftaya kadar yapılacağına dair taahhüt aldıklarını açıklarken işçiler "Yatan para, gasp edilen haklarımızın kırıntısı bile değil. İki maaş yatırıp yılların özlük hakkını, tazminatını, emeğini unutturabileceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar" dedi.

"Alacaklarımızın tamamı yatmadan direniş bitmeyecek" diyen maden işçileri 27 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyecek.

Öte yandan açlık grevlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'nda yaşadığı zorlukları anlatan bir maden işçisi, ev sahibine 80 bin TL, markete 70 bin TL borcu olduğunu söyledi. Maden işçisi "Çocuğum için buradayım" diye konuştu.

Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler, polis ablukasına alınmış, polisin biber gazı sıktığı emekçilerden beş tanesi hastaneye kaldırılmıştı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NE?

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,
• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,
• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,
• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.

