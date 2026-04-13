Doruk Madencilik işçileri, Ankara yürüyor
Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. İşçiler alacaklarının ödenmesi, iş güvencesi ve madenin kamulaştırılması taleplerini dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Doruk Madencilik işçileri, yıllardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarını almak için başlattıkları mücadelede Ankara yürüyüşüne başladı.
Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Eskişehir’den başlattıkları yürüyüş öncesinde Doruk Madencilik işletmesi önünde gece bir araya geldi.
Geceyi işletme önünde geçiren işçiler, sabah saatlerinde Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.
İşçiler, Ankara’ya ulaşana kadar yürüyüşlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.
İŞÇİLER NE TALEP EDİYOR?
Doruk Madencilik işçilerinin talepleri:
- Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,
- TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,
- Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,
- İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,
- Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,
- Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.