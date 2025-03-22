Doruk Madencilik işçileri haklarını istiyor

Emek Servisi

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan madenciler, 3 aydır ödenmeyen maaşları için başlattıkları eyleme dün 5’üncü günde de devam etti. İşçiler, madenin işletmecisi olan Yıldızlar Holding önündeki eylemlerini beşinci günde de sürdürdü.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler maaşları için holding önünde toplandı, “İşçi burada, patron nerede” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları ile direnişlerine devam etti. İşçilere, dün 21 Mart için verilen ödeme sözü ancak kısmi şekilde tutuldu. İşçilerin aralık ayında hak ettikleri ödemeler dün gerçekleştirilirken ocak maaşının ise önümüzdeki hafta yatırılacağı söylendi.