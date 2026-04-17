Doruk Madencilik işçilerinden yarı çıplak yürüyüş: Bıçak kemiğe dayandı

Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminatları için başlattıkları yürüyüşün 6’ıncı gününde Eskişehir Mihalıççık'tan Ankara Ayaş mevkiindeki zorlu yokuş ve rampa yollara rağmen 100 kilometrelik yol kat ederek Ankara’ya ulaştı. Yolculuk esnasında yorgunluktan baygınlık geçirmeleri ve ayaklarının yaralanmasına rağmen işçiler “Çocuklarımıza artık ‘para yok’ dememek için” başladıkları yoldan ve mücadeleden asla geri durmayacaklarını söyledi. Konuştuğumuz 3 maden işçisi de en çok çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı bu mücadeleye başladıklarını dile getirdi. İşçiler, kalan yollarına yarı çıplak şekilde devam ederek vücutlarına “Açız, yoksuluz, çıplağız” yazdı. Bir işçi, vücuduna “SSS, 3 çocuğumun hakkını sana bırakmayacağım” yazarak “Sebahattin Yıldız, çocuklarımın hakkını sana bırakmayacağım” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YOLLARDAYIZ

BirGün’e konuşan işçi, “Yürüyüşe çıkma nedenimiz 15 senelik tazminat hakkımızı almak için. Ev kiramızı ödeyemiyoruz, çocuklarımıza bir parça kıyafet alamıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor, beslenmelerini alışverişlerini yapamıyoruz. Mağduruz. Tüm yetkililerin bizi duyması, destek vermesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

Bir diğer maden işçisi “Bu yola çıkma nedenimiz haklarımız almak yalnızca. Biz başka bir şey istemiyoruz. Hepimizin çocukları okula gidiyor. Oğlum ‘Baba bana para ver, tost alacağım, kola alacağım’ diyor. Yok demek zorunda kalıyorum. Bu defa ‘Baba bizim paramız ne zaman olacak?’ diye soruyor. Yok demekten başka çaremiz yok ama çocuk bu, istiyor. Evimiz var, kiramız, temel ihtiyaçlarımız var. Bizim yürüdüğümüz yol alacak haklarımızın yolu” diye konuşan işçi “Artık bıçak kemiğe dayandı” diye ekledi.

Bir başka işçi ise “Niye mi yollardayız? Çocuğumuza istediği bir çikolatayı alamıyor durumdayız diye. Elektriğimizi, suyumuzu, kiramızı ödeyemez haldeyiz diye. Maaşlarımızı aylarca alamadığımız için, tazminat hakkımız gasp edildiği için bu yollardayız” dedi.

GÖZALTILAR YILDIRMAYACAK

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tahliye edilmesinin ardından katıldığı madenci yürüyüşünde açıklama yaptı. Sendikanın paylaştığı videoda Aksu,. “Normal şartlarda bir işçi işten ayrıldığında haklarını derhal hesabında görmelidir. Ancak ülkemizde Enerji ve Çalışma Bakanlıklarının holdingleri koruyan, yasaların çiğnenmesine göz yuman tavrı, bu patronların, işçinin ve çocuklarının rızkını kendi servetlerine katmalarına yol açıyor. Siyasi mekanizmanın koruması olmasa, bu holdingler bu hukuksuzluğu asla cesaret edemezdi” dedi.

“Holding sahibi Sabahattin Yıldız, iktidar ortakları AKP ve MHP’nin üst düzey isimleriyle yakın olduğu intibaını yayarak güç devşirmeye çalışmaktadır. Eğer bu iddia edilen yakınlık gerçek değilse, ilgili bakanlıklar derhal müdahale etmeli ve işçinin hakkını vermelidir.

Önerimiz şudur: Bu maden ya devlet eliyle işletilmeli ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin kuracağı, işçilerin de ortak olduğu bir konsorsiyumla kamu yararına yönetilmelidir” diyen Aksu, Yıldızlar Holding’in maden işletemediği belirterek “Elazığ’da, Kütahya Eti Gümüş’te ve son olarak burada ayan beyan ortaya çıkmıştır. Hatta devletin en üst kademelerindeki isimler dahi bu yetersizliği bizzat ifade etmiştir” diye ekledi.

Aksu son olarak şu ifadeleri kullandı: “Gözaltı veya şiddet yöntemlerine başvuranlar şunu bilsin: Bizi yüzlerce kez gözaltına alsanız da vazgeçmeyeceğiz. Ailelerimizin karşısına başımız dik çıkacağız. Bu haklı mücadeleyi mutlaka kazanacağız!”