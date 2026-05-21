Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme: 9 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İzmir merkezli 9 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

  • 21.05.2026 08:29
  • Güncelleme: 21.05.2026 08:33
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, dosyada ortaya çıkan yeni deliller kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, soruşturmada bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulguların değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, “Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve operasyonların sürdüğü öğrenildi.

2018'DE İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu.

Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

Dorukhan'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri neticesinde olayda görevli sekiz polis memuru hakkında dava açılmıştı.

Polislerin savcının talimatına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı biçimde incelemediği ve bir örneğini muhafaza altına almadıkları tespit edilmiş, aktif kameraları tam olarak incelemedikleri, delilleri gerekli biçimde toplamadıkları belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında dört şantiye bekçisi ile bir inşaat işçisi hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.

