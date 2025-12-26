Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 10 kişi gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyon, soruşturma ve gözaltılar devam ediyor.

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2023 yılında yaptığı 'Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı' ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

6 Eylül 2023'te açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihalenin Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği belirtildi.

"İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, şartnameye uygunluğunun kontrol edilmediği ve buna bağlı olarak kamu zararı oluştuğu" savunuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

RAPOR HAZIRLANDI

Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda, ihale sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, "söz konusu alım nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu" ifade edildi.