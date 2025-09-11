Döşemealtı’nda taş ocağı kiraya veriliyor: 5 yıllık süre tartışma yarattı

Antalya Döşemealtı’nda bulunan yaklaşık 10 hektarlık taş ocağı, Döşemealtı Belediyesi tarafından malzeme karşılığında özel sektöre kiraya verilecek. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 25 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırkgöz Yeniköy Çubuk Boğazı (Kovanlık) mevkiinde yer alan ve II-A grubu kalker ruhsatına sahip taş ocağının işletme izni 3 Şubat 2035 tarihine kadar geçerli. Ancak kiralama süresi yalnızca 31 Aralık 2030’a kadar olacak. Bu durum, "neden 5 yıl?" sorusunu gündeme getirirken, ruhsat süresinin tamamının neden değerlendirilmediği belirsizliğini koruyor.

Evrensel'in haberine göre; ayrıca, ihaleye girecek tüm katılımcıların faaliyet alanında “çakıl ve kum ocakçılığı” iş kolunun bulunması şartı aranacak. Bu şartı taşımayan kişi veya kurumlar ihaleye kabul edilmeyecek. İhale dosyası, Döşemealtı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 5.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

İhalenin teknik şartnamesi kamuoyuna açık bir şekilde sunulmuş değil. Bu nedenle çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), rehabilitasyon planları, bölge halkının görüşleri veya taş ocağı faaliyetlerinin çevreye etkisi gibi kritik konularda şeffaflık bulunmuyor.

Döşemealtı Belediyesi’nin taş ocağını malzeme karşılığında kiralaması ayrıca hem ekonomik şeffaflık hem de çevresel sorumluluk açısından çok sayıda soru doğuruyor.