Dostlar Korosu İlk Koristleri, 50. yıl konserlerine devam ediyor

Dostlar Korosu İlk Koristleri çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl mayıs ayında yayımlayacakları yeni albümün ve Koronun “Elli Yıllık Tarihçesi” adlı kitanın hazırlıklarına devam eden koro, konser serisine devam ediyor.

14 Şubat’ta Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, 21 Şubat’ta Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde Filistin’le Dayanışma Gecesi (Kardeş Türküler- Dostlar Korosu İlk Koristleri), 14 Mart’ta Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Vedat Günyol Ödül Gecesinde, 3 Nisan’da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde Yıldız Teknik Üniversitesi A Capella Korosuyla, 17 Nisan’da Tekirdağ Yahya Kemal Kültür Merkezi’nde Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümünde, 8 Mayıs’ta Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi’nde İTÜ A Capella korosuyla konserler verecek.

Ayrıca Dostlar Korosu İlk Koristleri Mayıs ayında yeni bir albümün yanı sıra Koronun “Elli Yıllık Tarihçesi” adlı bir de kitap çıkaracak.