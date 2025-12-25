Dostlar Korosu’nun İlk Koristleri 50’inci yılında

Oktay EVSEN

Ruhi Su tarafından 1975’te kurulan Dostlar Korosu’nun İlk Koristleri, 2014’te tekrar bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor. Koro 50 yıllık birikimlerini 30 Aralık’ta Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 14 Şubat’ta Ataşehir Ünal Aydınoğulları Kültür Merkezi’nde, 17 Nisan’da Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi’nde, mayıs ayında İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi ve Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi’nde vereceği konserlerde izleyiciyle buluşturacak.

Bu yıl yeni bir uzunçalar ve Koronun 50. Yıllık Tarihçesi adıyla bir de kitap yayımlanacak. Dostlar Korosu İlk Koristleri şefi Yusuf Başaran, konserlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Her dönem kendi ruhuyla anılır. O dönemde Ruhi Su’yla birlikte tadı, rengi, kokusu başka bir hale geldi türkülerin. 1975-1980 arsındaki çalışmalarda Ruhi Su’nun ruhumuza üflediği şey devam ediyor. 50. Yılımızda aynı duyarlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkülerimiz ezelden ebede bütün zamanlara seslenişiyle tazeliğinden, dinamizminden bir şey yitirmeyerek bizlere yaşama ve mücadele gücü vermeye devam ediyor ve bu ruhu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz.”