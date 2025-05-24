Dosya boş kaldıkça operasyon yapıyorlar

Politika Servisi

İBB üzerinden yapılan sivil darbenin üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen sabah operasyonları devam ediyor. Dün sabah, bir kez daha çoğunluğunu İBB çalışan ve yöneticilerinin oluşturduğu 49 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarında, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanlar da vardı.

Muhalefet cephesi, “Saray talimatlı” olarak değerlendirdiği operasyonların arkasındaki motivasyonu; gizli tanık ve itirafçılardan dosyaya ilişkin istenilen sonucun alınamaması olarak değerlendiriyor.

SADECE ADI DALGA

İBB’ye yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü, özel kalem müdürü ve KİPTAŞ Genel Müdürü’nün de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar; İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yapıldı. Gözaltına alınanların İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde bekleyişleri sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında, önceki operasyonlarda ifadesine başvurulup savcılıktan serbest bırakılanlar da bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu da bunlardan biri. Kasapoğlu, savcılığa çağrılıp ek soru yöneltilmesi yöntemi yerine bir kez daha sabah evinden alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hatırlanacağı gibi, Kasapoğlu’na ilk gözaltısında aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurtdışına çıktığı sorusu yöneltilmiş, ardından da adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha önce savcılık sorgusundan serbest bırakılan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da aynı akıbete uğradı.

AVRASYA’YA UZANDI

Gözaltına alınanlar arasında, Avrasya Tüneli başta olmak üzere iktidarın birçok projesinde imzası bulunan Yapı Merkezi İnşaat şirketinin yetkilileri de yer aldı.

Gözaltına alınan şirket yöneticileri arasında Yapı Merkezi İnşaat ortaklarından Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da bulunuyor. Söz konusu isimler, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü yapan ve işleten şirketin sahipleri olmasıyla biliniyor.

Gözaltına alınanlar arasında, çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yer alan 300 istasyonlu TECO isimli akaryakıt firmasının sahibi Sarp Yalçınkaya da bulunuyor. İzmir'in Aliağa ilçesindeki rafineride dolum tesisi de bulunan TECO’nun 150’den fazla çalışanı ve 300 bayisi bulunuyor.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun “İBB dosyası kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin” olduğu belirtildi. Gözaltına alınanların, dört günlük sürenin ardından savcılığa çıkarılması bekleniyor.

‘SİL BAŞTAN’ İTİRAFTIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonlarla ilgili ilk değerlendirmeyi Silivri Cezaevi önünde yaptı. Özel, özellikle Kadriye Kasapoğlu’na yapılanlara tepki göstererek, “İntikam mı alıyorsunuz? Bu hırs kime, bu kin kime?” diye sordu.

Özgür Özel, ‘telefon bulundu’ haberi sonrası yandaş medya ve troller aracılığıyla davaya dair ortaya atılan “Her şey sil baştan” sözlerinin, bugüne kadar somut bir delil bulunamadığının itirafı olduğunu söyledi.

Özel, dün sabah operasyona konu olan ihalelerden biriyle ilgili de bilgi vererek, “Denetlenmiş dosyaları yeniden denetleyerek suç bulmaya çalışıyorlar,” dedi. Özel, “Senin işin, bulunmuş suçun üstüne gitmek. Sayıştay bakmış, bir şey yok demiş. Sayıştay başka bir dosyada bir şey var demiş. Ekrem Bey iç denetçi görevlendirip Dijital Deneyim Müzesi’nde hatalar ve kusurlar bulmuş, bununla ilgili gereğini yaptığı dosyada, gereğini yaptığı kişiye itirafçılık imkânı tanıyor,” diye konuştu.

Raylı sistem ihaleleriyle ilgili suçlamalara ilişkin ise, “İddia ettikleri dosyada İBB’nin ihale iptali Danıştay tarafından onanmış. Mahkeme kararı var. Boş işlerle uğraşıyorlar,” dedi.

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BU MAHKEME SİYASİDİR

Esenyurt Belediye Başkanı Özer 7,5 ay sonra mahkemeye çıkarıldı. Özer, hakkındaki suçlamalara tek tek yanıt verirken mahkemenin ne kadar çürük bir iddianame üzerine oturduğunu da göstermiş oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tutukluluğunun 205. gününde Silivri Cezaevi duruşma salonunda ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemeyi aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de olduğu geniş bir partili heyet takip etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ahmet Özer, sözlerine “İmamoğlu'nun arkadaşı, Vanlı bir Kürt ve Esenyurt Belediye Başkanı olmasaydım burada olmayacaktım” diyerek başladı.

Davanın siyasi bir dava olduğunu hatırlatan Başkan Özer, “Ben Remzi Kartal ile 14 kez görüşmedim, ama AKP milletvekili Hüseyin Yayman görüşmüş fotoğrafları yayınlandı, o değil neden ben suçlanıyorum” dedi.

Örgüte yardım iddialarını yalanlayan Özer, “Elektrik süpürgesi aldığım beyaz eşyacının adli soruşturma geçirmiş olması suçlanma nedenim” diye konuştu. Başkan Özer “Barışa katkı veren bir insanın 7 aylık hapisliği vicdana aykırı değil mi?” diyerek tamamladı. Mahkeme Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 14 Temmuz’a ertelendi.