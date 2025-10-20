Dosya çok, yer yok

Türkiye’de gideren artan suç oranları ve toplumsal muhalefeti baskılamaya yönelik uygulamalar nedeniyle yargı sistemi tıkandı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılının ilk yarısına yönelik performans verileri de adalet sisteminin üzerine binen yükü gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile adalet saraylarının dosyalar ile tıka bası dolduğu 2025 yılının ilk yarısında hakim ve savcılar üzerindeki yük de rekor seviyeye ulaştı.

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılının ilk yarısına yönelik performans göstergeleri belli oldu. Göstergeler, adalet sistemi üzerinde yükü ortaya koydu.

AĞIR YÜK

2024 yılında 875 olan hakim başına düşen dosya sayısının, 2025 yılının sonunda 923’e ulaşması öngörüldü. Benzer bir tablo, savcı başına düşen dosya sayısında da yaşandı. 2024 yılında bin 703 olan savcı başına düşen dosya sayısının, 2025 yılının sonunda bin 714 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

GİDEREK DÜŞTÜ

Bakanlığın verileri öte yandan, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını da gözler önüne serdi. Spor salonları, havalandırma ve diğer tesislerin de hesaba katılmasına karşın ceza infaz kurumlarında hükümlü başına düşen metrekarenin yıllar itibarıyla giderek düştüğü belirlendi.

2020 yılında 25,6, 2022 yılında 28,2 metrekare olan cezaevlerinde hükümlü başına düşen metrekare, 2024 yılında 24 metrekareye kadar geriledi. Bakanlık, cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerine çıktığı 2025 yılının sonunda ise hükümlü başına düşen metrekarenin 18,9 metrekareye kadar gerileceğini tahmin etti.