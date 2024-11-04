Dosya dolaşıyor, karar çıkmıyor

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polis müdahalesi sırasında kolu kırılan hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın adalet arayışı sürüyor. Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.

Soylu hakkındaki suç duyurusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel soruşturma bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı Parlementer Bürosu’na gönderildi. Savcılık, yetkinin TBMM’de olduğunu, TBMM kararıyla soruşturma açılabileceğini belirtti. Dosya, Meclis’e gönderildi, Ankara İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Ancak Ankara İdare Mahkemesi 17. Dava Dairesi yetkisizlik kararı verdi, dosyayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Kurumlar arasında gidip gelen dosyadan herhangi bir karar çıkmadı.

Aydoğan konuyla ilgili, “Süleyman Soylu’nun yargılanması için TBMM’ye başvurdum. Meclis’ten ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’ndan gelen cevapta bunun için Meclis’in 3/2 salt çoğunluğu gerektiği ve kararın reddedildiği bildirildi. Karara 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde itiraz etmem gerektiği söylendi. Ancak Ankara İdare Mahkemesi 17. Dava Dairesi yetkisiz olduğunu beyan ederek dosyayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara Bölge İdare 3. Dava Dairesi de dosyayı yetkisiz olduğunu beyan ederek tekrar Ankara İdare Mahkemesi’ne iade etti. Hangi mahkemenin yetkili olduğuna Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecek. Burada esas mesele hukukun ve adaletin nasıl irade alıp karar veremediğidir. Siyasi bir karar olacağı için hiçbir savcılık, kurum, mahkeme karar alamıyor. Anayasa’nın ‘herkesin kanun karşısında eşit olduğu ilkesi’ ile bağdaşmayan bu kararlar hukuk tarihinde kara leke olarak kalacaktır. Adalet herkese bir gün lazım olacaktır” diye konuştu.