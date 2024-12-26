DOSYA HABER - Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 439 gole şahitlik etti.

AA'nın, Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, geride kalan süreçte atılan goller değerlendirildi.

Söz konusu bölümde 19 takım 306 müsabakaya çıkarken, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor 17, diğer ekipler ise 16'şar mücadele yaptı.

Oynanan 306 karşılaşmada takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil, toplam 439 gol atarken, maç başına 1,4 gol ortalaması yakalandı.

İlk bölümde futbolcuların takımları adına attığı 429 golün 342'si yabancı, 87'si ise yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 132 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.