Dosya ışık hızında kapanmış!

Deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. İktidarın açıkladığı rakamlara göre en az 53 bin yurttaş 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde yaşamını yitirdi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin daha önce paylaştığı verilere göre, deprem bölgesinde en az 254 bin bina ya yıkıldı ya da ağır hasarlı olduğu için kullanılamaz hale geldi.

Depremde birçok enkaza günlerce müdahale edilemedi. Dondurucu soğukta sokakta kalan yurttaşlara çadır ulaştırılamadı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Bu süreçte SOL Parti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başkanı ile yardımcıları, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ilgili görevlileri, Karayolları Genel Müdürü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri ile İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlükleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, kamu görevlilerinin “taksirle ölüme neden olma ile görevi ihmal” suçlarını işlediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat 2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, hasar gördü, on binlerce vatandaş yaşamını kaybetti ve yaralandı. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında eksiklik, hata ve koordinasyon problemleri gündeme geldi. Depremin sorumlusu depremin öngörüldüğü halde sonuçlarını engelleyecek önlemleri almayan, depreme dayanıklı binaların inşası ve dayanıklı olmayanların dönüştürülmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen görevlilerdir. Depremden sonra arama kurtarma ekipleri bölgeye çok geç ulaştılar, yeterli sayıda arama kurtarma ekibi ve personeli, ekipmanlar bölgeye gönderilmedi, büyük bir organizasyon sorunu yaşandı. başka illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin de hızlıca bölgeye intikalleri sağlanmadı. En çok destek olacak madenciler ve askerlerin bölgeye gönderilememesi gibi durumlar nedeniyle enkazlara çok geç ulaşıldı, insanlar adeta ölüme terk edildi. İnsanlar yardım beklerken hayatlarını kaybettiler.”

SOMUT DELİL YOKMUŞ!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir cumhuriyet savcısı, depremden kısa süre sonra, 7 Nisan 2023’te SOL Parti’nin şikâyetini “Kovuşturmaya yer yok” kararı vererek kapattı. Savcı dosyayı kapatma gerekçesini ise “İddialarının soyut ve genel nitelikte olduğu, somut delillerle desteklenmediği ve mesnetsiz olması…” şeklinde açıkladı.