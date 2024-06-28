Dosya: Öldürme, yaşat

Hazırlayan: Selçuk ÖZBEK

Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesini içeren yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi bekleniyor. Öldürmenin çözüm olmadığına yönelik uzman uyarılarına ve halkın tepkisine rağmen kaygılar yatıştırılmış değil.

Daha önce birçok ülkede denenen ve başarısız olan hayvan katliamının çözüm olarak sunulması etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Binlerce yıldır bir arada yaşadığımız canlıların haklarının hiçe sayıldığı yasa teklifinin dezenformasyon kampanyalarıyla şekillendirilmesi, toplumun psikolojisinin gözetilmemesi, mevcut yasa uygulanmadığı halde çözüme bu yasanın engel olduğu söylemleri tepkilerin odağında.

BirGün’de hayvan haklarıyla ilgili haberler sıklıkla yayımlanıyor, uzman görüşlerine yer veriliyor. Bu nedenle bu yazı dizisinde haberlerle aktaramadığımız kimi görüş ve düşüncelere yer vermek istedik.

Dosyamızın bugünkü ilk bölümünde böyle bir katliamın toplumda yaratacağı muhtemel etkileri ve katliam çağrısındaki motivasyonu Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli’yle; köpeklerin insan yaşamındaki yerini ve genel çözüm önerilerini ise Köpek Eğitim Uzmanı Veteriner Hekim Tarkan Özvardar’la konuştuk.

Gönül isterdi ki bu dosyada, birçok görüşe daha yer verelim, fakat görünüyor ki bu yasa teklifi Meclis’ten geçmese dahi Türkiye’de hayvan haklarını uzun süre konuşmaya devam edeceğiz, etmeliyiz.

Bu dosya, tek bir canlının dahi yaşamını kurtaracaksa, iyileştirecekse ne mutlu.

İyi okumalar.

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PSİKİYATR PROF. DR. ARİF VERİMLİ: BU ÜLKENİN VİCDANI BÖYLE BİR KATLİAMLA BAŞ EDEMEZ

"Sosyal medyada örgütlenen bir kitle var ve ne yazık ki katliam istiyor, kan dökülsün istiyorlar. Ben iyi insanların, vicdanlı insanların, güzel insanların bu katliama asla izin vermeyeceklerine inanıyorum."

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KÖPEK EĞİTİM UZMANI VE VETERİNER HEKİM ÖZVARDAR: KÖPEKLERİ ÖLDÜRMEK ETİK DE DEĞİL, ÇÖZÜM DE DEĞİL

Geçmişte tüm dünyada en çok uygulanmaya çalışılan yöntem öldürmek, yok etmek yönündeydi. Tabii ki uygulayan ülkelerdeki sonuçlar, özellikle Romanya örneği çok nettir. Bunu yaptılar fakat popülasyon, aynı dinamiğe bir iki sene içerisinde tekrar ulaştı. Dolayısıyla bu kesinlikle bir çözüm değil, etik de değil.

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