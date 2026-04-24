Dosya raftan iniyor: Akın Gürlek'ten Rabia Naz açıklaması

Edirne'de ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne Valiliği'nde açıklama yaptı.. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması vesilesi ile gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümleri için konuştu.

Her iki şüpheli ölümün de üzerine gidileceğini açıklayan Gürlek şunları ifade etti:

"DOKU, KABAİŞ, RABİA NAZ VAKASI..."

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir."

"Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir" diyen Akın Gürlek, dosyaların içerisindeki şahısların 'kim' olduklarının bir önemi olmadığını belirtti. Soruşturmalarda isme bakılmadan gerekli yetkilerin kullanılacağını Gürlek, şöyle ifade etti:

"Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir.

Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır.

Burada belirtmek isterim ki, bu tür davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarımıza ve savcılarımıza, yaptıkları fedakar görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."