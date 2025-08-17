Dosya siyasi nüfuzla mı kapatıldı?

Kamuoyuna, “Eskort skandalı” olarak yansıyan Avusturya Türk İslam Birliği Dosyası kapsamında yürütülen soruşturmalara yönelik iddialara yenileri eklendi.

Avusturya’daki Diyanet yapılanması olan Avusturya Türk İslam Birliği’nin (ATİB), iddialarla ilgili kısa süre içinde sildiği ilk açıklamasında, “Bizden önceki döneme ait” derken ikinci açıklamada ise iddiaları yalanlaması dikkati çekti.

HARCAMA 1 MİLYON AVROYA YAKIN

Birliğin tartışmaları alevlendiren açıklamalarından sonra, skandalla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Avusturya’daki dosyada, “Eskort hizmetleri ve özel eğlence harcamaları için” harcanan paralar da dahil olmak üzere, “Kayıp” olduğu belirtilen kaynağın 1 milyon avroya yakın olduğu belirtildi. Paranın kaynağı henüz tespit edilemese de aylık 7 bin avroya ulaşan maaşlara rağmen Diyanet’in bazı görevlilerinin, bağış ve yardımları uygunsuz harcadığı da dile getirildi.

İddiaya göre, ATİB’de çalışan ancak yürütülen soruşturmanın ardından ihraç edilen V.H, “Eğlenmek için” Prag’a kadar gitti. ATİB’de müşavir olarak çalışan ve ihraç edilen bir diğer isim olan F.M’nin de eğlence mekanlarından çıktıktan sonra defalarca sarhoş halde Avusturya’da çalışan Türk taksiciler tarafından müşavirlik binasına bırakıldığı iddia edildi.

En çarpıcı iddia ise talebi üzerine hakkında müstakil soruşturma yürütülen E’ye yönelik oldu. E’ye, “Cinsel birliktelik yaşamadığını ispatlamak için” doktor raporu aldırıldığı ve raporun, “E’nin adı geçen kişilerle ilişki yaşamadığı iddiasının ispatı olarak” dosyaya işlendiği ve E’nin dosyasının, Türkiye’de bakanlık yapan bir ismin akrabası tarafından kapatıldığı da iddialar arasında yer aldı.

DOSYAYA YENİDEN İNCELEME

Diyanet kaynakları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, konunun kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından dosyayı tekrar incelettiği ve konuyla ilgili bilgi notları hazırlattığını belirtti. İddialarla ilgili henüz resmi bir adım atılmadığını ifade eden Diyanet kaynakları, “Asıl dalga, dosyanın tüm detayları ortaya çıktığında yaşanacak. O zaman işlem yapmayıp sessiz kalanların neden sustuğu daha net görülecek” dedi.

Öte yandan, Avusturya’daki mevcut müşavirin de eskort soruşturmasından bağımsız bir dosya nedeniyle soruşturma geçirdiği ve görüşmeler yapmak için Ankara’ya geldiği öğrenildi.