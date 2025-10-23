Dosyalar ifadeleri bile alınmadan kapatılmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere megakentteki CHP’li ilçe belediyelerine peş peşe operasyon düzenlenirken İBB’nin AKP dönemine ait yolsuzluk dosyalarının da savcılık aşamasında kapatıldığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarını içeren onlarca dosya savcılıklara teslim edildi. Yıllarca tozlu raflarda bekletilen dosyalar, AKP döneminin belediye bürokratlarının ifadeleri dahi alınmadan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verilerek kapatıldı.

Savcılıklara iletilen dosyalardan bazıları şöyle:

KİPTAŞ YOLSUZLUĞU

2016 yılında KİPTAŞ’ın arsa satışı gelir paylaşımı yöntemi ile yaptırdığı Viaport Venezia projesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü olan İsmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Erdem ile KİPTAŞ İmar Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Turgut Büyükçolak hakkında 2021 yılında suç duyurusunda bulunuldu. AKP döneminin İBB bürokratlarının “Hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılması istense de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Aralık 2024 tarihinde “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar vererek dosyayı şüphelilerin ifadelerini bile almadan kapattı.

BAŞAKŞEHİR İMAR RANTI

Başakşehir İlçesindeki bir arazi için 2021 yılında eski İBB bürokratları Erkan Başkan, Gökhan Yılmaz, Hakan Yiğit, Hürriyet Özdaşdöner ve Yunus Emre Küçük’ün “Görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması istendi. Ancak 30 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine şüphelilerin ifadesi bile alınmadan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildi.

85 BİN DOLAR HARCANDI

İBB iştiraki Belbim A.Ş’nin 2008’de, ABD’deki Northeastern Üniversitesine yüksek lisans eğitimine giden Emre Alioğlu'na yurtdışı eğitim bursu adı altında 85 bin 849 dolar ile 33 bin 388 TL harcadığı belirlendi. İBB, Belbim A.Ş’nin kasasından Alioğlu’na “yurtdışı eğitim bursu adı altında düzenli ödeme yapıldığını, okul ücretlerinin ve diğer giderlerinin karşılandığını” tespit etti. Dönemin Belbim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Erol, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kazokoğlu, Memduha Tek, Sadık Karabıyık, Tayfun Karali Alişan Koyuncu, Zekeriya İde, Yaşar Parlak, Abdulkadir İnceoğlu, Mustafa Erdoğan ve Rahime Erdoğan'ın “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin ifadelerini almadı ve 7 Temmuz 2022’de “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

YURTDIŞI BURSU VERİLDİ

2008’de İBB iştiraki İSBAK A.Ş’nin Fatih Gündoğan, Fatma Betül Sayan, Kevser Şimşek (Altun), Esma Dilek, Rahime Günay (Ceylan) ve Şeyma Uluçay’ı (İstengir) farklı ülkelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimine gönderip yurtdışı eğitim bursu verdiği tespit edildi. İBB, dönemin İSBAK A.Ş. yöneticilerinin belediyeyi zarara uğratıp “Güveni kötüye kullanma” suçunu işlediğini ifade etse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Haziran 2022’de dosyayı kapattı.

İHALE YOLSUZLUĞU

2018’de İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ihalede usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Dönemin İBB bürokratları Adil Karaismailoğlu, Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, Eski Bilgi İşlem Müdürü Esma Dilek, Eski Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı ve Kontrol Teşkilat Üyesi Şehabettin Çağlar, Kontrol Teşkilatı Üyesi Mühendis Osman Atam, Kabul Komisyonu Üyeleri Mühendis Bilal Keserci, Mühendis Hüseyin Görgülü, Mühendis İlkay Ebru Saykal, İstanbul Dijital Medya A.Ş. görevlileri; Eski Genel Müdür Abdurrahman Tığ, Eski Ticaret Müdürü M. Ulvi Güneş, Eski Mali İşler Müdürü Mustafa Güngör başta olmak üzere çok sayıda ismin “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan yargılanması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Nisan 2024’te şüphelilerin ifadesi dahi almadan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi, dosyayı kapattı.

ENSAR VAKFI’NA YURT BİNASI

Başakşehir’de inşa edilen öğrenci yurdu 2008’de 3 bin 600 TL+KDV bedelle Ensar Vakfı’na kiralandı. İBB, öğrencilere bedava yurt hizmeti sağlama taahhüdüyle 49 yıllığına kiralanan yurtta, öğrencilerden ciddi bir ücret alındığını belirterek Ensar Vakfı yöneticisi Hacı İbrahim Dilitatlı’nın “Dolandırıcılıktan” yargılanmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Kasım 2022’de Dilitatlı’nın da ifadesini bile almadan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

ARAZİ VURGUNU DOSYASI

2016’da Atmaca Gayrimenkul’ün 49 milyona aldığı araziyi dört gün sonra İBB iştiraki KİPTAŞ'a 130 milyona sattığı belirlendi. Dönemin KİPTAŞ yöneticilerinin “Dolandırıcılıktan” yargılanması istense de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Ağustos 2024’te şüphelilerin ifadesini almadan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

İLİM YAYMA’YA KIYAK

2018’de Başakşehir’deki imam hatip ortaokulu ve yurt binaları KİPTAŞ tarafından inşa edildi. Ancak daha sonra yurt binaları 25 yıllığına İlim Yayma Cemiyeti’ne bedelsiz olarak tahsis edildi. KİPTAŞ’ın zarara uğratıldığı vurgulanarak dönemin 17 KİPTAŞ yöneticisinin “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması istendi. Ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Aralık 2024’te “Kovuşturmaya yer yok” kararı verip dosyayı kapattı.

2016’da İBB personeline yönelik Yerel Yönetimlerde İnnovatif Yaklaşımlar konulu il dışı eğitim programı organizasyonu için ihale düzenlendi. İhaleyi Stil Tatil Danışmanlık Şirketi aldı, eğitim Bolu Büyük Abant Otel’de düzenlendi. Ancak organizasyon ihalesini alan şirket, otele ödemesi gereken 370 bin TL’yi İBB’ye ödetti. Dönemin İBB bürokratları Ferrah Şarman, Hüseyin Eren ve Volkan Çakmak’ın “Görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Temmuz 2022’de kovuşturmaya gerek görmedi.

Başakşehir’deki imam hatip ortaokulu ve yurt binaları İlim Yayma Cemiyeti’ne bedelsiz olarak tahsis edildi.

İSBAK İHALE VURGUNU

İBB iştiraki İSBAK’ın 2018 yılındaki “Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi” ihalesinde yolsuzluk yapıldığı belirtilerek dönemin belediye bürokratları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Nisan 2024’te “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

İSTAÇ BURS DOSYASI

İBB iştiraki İSTAÇ, 2008’de Kubilay Kaya, Emine Acet Oğuz, Mevlüt Fatih Peker, Hacer Ak, Mustafa Hatipoğlu ve Fatih Hoşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan farklı şehirlerdeki yüksek lisans ve doktora öğrenimine gönderildi. Belirtilen isimlere yurtdışı eğitim bursu adı altında düzenli ödeme yapıldı. Dönemin İSTAÇ yöneticilerinin belediyeyi zarara uğratıp güveni kötüye kullanma suçunu işlediklerini ifade edilse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Haziran 2022’de bu dosyayı da kapattı.

YENİKAPI İHALESİ

2013 yılındaki Yenikapı Meydanı Düzenleme ihalesiyle belediye şirketi İSTAÇ’ın zarara uğratıldığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Ekim 2022’de dönemin belediye bürokratlarının ifadelerini bile almadan dosyayı “Kovuşturmaya yer yok” kararıyla kapattı.