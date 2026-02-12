Dosyalarda adı geçmişti: Davutoğlu'ndan Epstein açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarda adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösteren Davutoğlu, "Bu gazetecilik değil. Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem" dedi.

"Belki bir yerde ola ki iş adamı olarak karşılaştık mı? O bile zihnimde kalmamış" diyen Davutoğlu, "Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil" ifadelerini kullandı.

Dosyalarda pek çok siyasetçinin adının geçtiğini, kendi adının 39 kez geçtiğini belirten Davutoğlu, "Benim 39 dediğim şeyin hemen hemen büyük çoğunluğu akademik makaleler, biri birine makale göndermiş, Türk dış politikası üzerine. Doğal olarak orada adım geçiyor" diye konuştu.