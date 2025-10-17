‘Dosyanı kapatacağız’ diyerek 5 bin dolar aldılar: Şırnak'ta iki polis memuru tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet başsavcısının adını kullanarak bir şüpheliden 'dosya kapatma' vaadiyle 5 bin dolar aldıkları iddia edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılına ait soruşturmasında şüpheli olarak yer alan Ş.T.'yi arayan E.K. ve O.Ş. adlı polis memurlarının, ‘Dosyanı kapatacağız’ diyerek Cumhuriyet başsavcısının adını kullandıkları ve bu yolla 5 bin dolar talep ettiklerine dair şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli polis memurlarını Silopi ve İstanbul’un Beykoz ilçesindeki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 polis memuru, çıkarıldıkları mahkemece ‘İrtikap’ suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.