Dosyaya eklendi: Arif Güran'a "Ben Narin" mesajı gelmiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davası 7 Kasım’da görülecek.

İddianamenin ardından dava dosyasına giren yeni belgeler, soruşturmaya dair önemli detayları gözler önüne serdi.

Jandarmanın hazırladığı tutanağa göre, Narin’in babası Arif Güran'ın telefonuna, 26 Ağustos’ta “Ben Narin” şeklinde bir mesaj geldi. Babasının bu durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, ekipler mesajın gönderildiği telefon numarasını tespit etti.

JANDARMA TESPİTİ: MESAJ, IĞDIR’DAN GELDİ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; incelemeler sonucunda ekipler, mesajın Iğdır’da yaşayan G.E. isimli bir kadının telefonundan geldiğini tespit etti. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, G.E.’nin son 5 gün içinde Diyarbakır’a seyahat etmediği ve telefonunun en son Iğdır merkezde sinyal verdiği tespit edildi.

Kadının ev hanımı olduğu ve kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan adli kaydının bulunduğu bilgisi de dosyaya girdi.

SAVCI İŞLEM YAPMAMA TALİMATI VERDİ

Olayla ilgili hazırlanan tutanak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına gitti. Savcı, baba Arif Güran’ın şikayetçi olmaması durumunda herhangi bir işlem yapılmaması talimatını verdi.

Savcıya göre, aile şikayetçi olursa G.E. hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan soruşturma başlayacak.

ARİF GÜRAN: “ŞU AN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Jandarma, savcının talimatını Arif Güran’a iletti. Baba Güran, kızının kaybolmasıyla ilgili uğraştığını belirtti. Güran, şikayet hakkını saklı tutmak kaydıyla mesajı atan kişiden şu an için şikayetçi olmayacağını söyledi.

Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili dava süreci devam ediyor. Olayın detayları ve dosyaya eklenen yeni gelişmeler dikkat çekiyor.

Baba Arif Güran’ın şimdilik şikayetçi olmaması üzerine, Iğdır’dan atılan mesajla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı açıklandı.