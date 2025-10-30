Dosyayı kapatıp 34 ay haber vermemişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li ilçe belediyelerine yönelik operasyonlara imza atılırken İBB’nin AKP dönemine ait yolsuzluk iddialarını içeren bir dosyanın daha “Zaman aşımı süresi doldu” denilerek savcılık tarafından kapatıldığı anlaşıldı. Üstelik dosyanın kapatılması 34 ay boyunca İBB’ye bildirilmedi.

İBB, 2013 yılındaki Yenikapı Meydanı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını ve belediye iştiraki İstaç A.Ş’nin zarara uğratıldığını belirledi. Yapılan incelemede, ihale sözleşmesinin birim döküm bedellerinin iş başladıktan kısa bir süre sonra revize edilerek İstaç A.Ş’nin zarara uğratıldığı ve bu zarara dönemin Yönetim Kurulu üyelerinin yol açtığı belirtildi.

‘24 MİLYON TL’LİK YOLSUZLUK’

7 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyette, Büyükşehir Belediyesi’nin 24 milyon 352 bin TL kamu zararına uğratıldığı vurgulandı. Ayrıca şikâyette, “Hasılat paylaşımlı ihale sözleşmesinin revize edilmesi sürecinde kamu görevlisi olan yetkililerin görevlerinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kamu zararına neden olduğu, bu nedenle atılı suçun görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” ifade edildi.

KARAR 34 AY TEBLİĞ EDİLMEDİ

Ancak 7 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Şikâyete konu atılı suçun 8 Mayıs 2013 tarih olduğu ve öngörülen zamanaşımı süresinin 8 yıl olması nedeniyle bu sürenin dolduğu” gerekçesiyle “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. Bu karar ise İBB’ye 34 ay sonra, 22 Temmuz 2025 tarihinde tebliğ edildi. İBB yetkililere karara itiraz etti.

BU İLK ZAMANAŞIMI DEĞİL!

Öte yandan İBB yönetimi, AKP döneminde KİPTAŞ’ın eski AKP Milletvekili Şirin Ünal’a yüzre 52 oranında indirimle daire sattığını tespit ederek Ekim 2021’de suç duyurusunda bulunmuştu.

15 Haziran 2016 tarihinde E Blok'ta yer alan 236 metrekarelik dubleks dairenin yüzde 52 oranında indirim yapılarak, AKP’den dört dönem milletvekili seçilen Şirin Ünal’a satıldığı tespit edildi. İBB yetkilileri, AKP’li Şirin Ünal’a yarı fiyatına daire satan dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım (şimdi Ümraniye Belediye Başkanı), Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Erdem ile KİPTAŞ İmar Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Turgut Büyükçolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski KİPTAŞ yöneticilerinin “Hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan yargılanması istendi.

Ancak yaklaşık üç yıl sonra, 30 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Savcısı S.G, “Kovuşturmaya yer yok” kararı verip dosyayı kapattı. Savcı S.G. üç yıl boyunca bekletilen dosyaya ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yok” kararının gerekçesini, “Atılı suçun 8 yıllık zaman aşımı süresi olduğu ve bu sürenin de 15 Haziran 2024’te dolduğu…” şeklinde açıkladı.