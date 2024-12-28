Döviz bürosunu soyup, sahibini rehin almaya çalışan şahıs tutuklandı

Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Aralık'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek girdiği döviz bürosundan 17 bin 435 Euro, 18 bin 810 lira ve 50 dolar para alıp, iş yeri sahibi Halil İbrahim T'yi rehin alarak kaçmaya çalışırken yakalanan 56 yaşındaki Eyüp S'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çukurova ilçesinde Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda 26 Aralık'ta, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren Eyüp S, silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istemişti.

İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla iş yeri sahibi Halil İbrahim T'yi rehin alarak yaya olarak kaçmıştı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak iş yeri sahibini kurtarmıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.