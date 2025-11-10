Döviz Fiyatları: 10 Kasım Pazartesi 2025 | Dolar, Euro, Sterlin Ne Kadar?

Döviz kurları haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başladı. Küresel piyasalarda dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Euro ve Sterlin de değer kazanıyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada dolar 42,23 TL, euro ise 48,91 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel döviz fiyatları ve tüm ayrıntılar...

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

Haftanın ilk işlem gününde ABD Doları ve Euro yukarı yönlü seyrini sürdürürken, Japon Yeni ve Rus Rublesi’nde sınırlı düşüşler görüldü. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentilerin döviz fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

10 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat ABD Doları 42,2221 42,2387 0,07 11:36 Euro 48,9071 48,9153 0,07 11:36 İngiliz Sterlini 55,6691 55,6783 0,09 11:36 İsviçre Frangı 52,4352 52,4662 0,07 11:36 Japon Yeni 0,2738 0,2744 -0,40 11:34 Suudi Arabistan Riyali 11,2264 11,2826 -0,04 11:12 Norveç Kronu 4,1696 4,1905 0,52 11:21 Danimarka Kronu 6,5266 6,5593 0,06 11:21 Avustralya Doları 27,4900 27,6278 0,44 11:19 Kanada Doları 30,0467 30,1979 0,09 11:21 İsveç Kronu 4,4305 4,4527 0,23 11:21 Rus Rublesi 0,5197 0,5224 -0,22 11:20

GÜNÜN DÖVİZ ÖZETİ

Dolar 42,23 TL seviyesine yükseldi.

42,23 TL seviyesine yükseldi. Euro 48,91 TL seviyesinden işlem görüyor.

48,91 TL seviyesinden işlem görüyor. Sterlin 55,67 TL ile güçlü seyrini sürdürüyor.

55,67 TL ile güçlü seyrini sürdürüyor. İsviçre Frangı 52,46 TL’ye çıktı.

52,46 TL’ye çıktı. Japon Yeni yüzde 0,4 gerileyerek 0,2744 TL oldu.

HAFTAYA DÖVİZ PİYASALARI NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yatay seyreden döviz kurları, haftanın ilk gününde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket etti. Özellikle dolar/TL kurunda gözlenen artış, yatırımcıların dikkatini yeniden döviz piyasalarına çekti. Analistler, iç piyasada ekonomik verilerin yanı sıra Fed’in Aralık toplantısına yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

10 Kasım 2025 dolar ne kadar?

Dolar bugün serbest piyasada 42,2221 TL alış, 42,2387 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro bugün kaç TL?

Euro’nun alış fiyatı 48,9071 TL, satış fiyatı ise 48,9153 TL olarak kaydedildi.

Sterlin (İngiliz Paundu) ne kadar oldu?

İngiliz Sterlini 55,6691 TL’den alınıp 55,6783 TL’den satılmaktadır.

İsviçre Frangı ve Japon Yeni fiyatları nedir?

İsviçre Frangı 52,46 TL seviyesindeyken, Japon Yeni 0,2744 TL’den işlem görüyor.

Döviz fiyatları neden yükseliyor?

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler döviz fiyatlarını etkiliyor.