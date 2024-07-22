DÖVİZ FİYATLARI: 22 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 22 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0351 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9834 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 22 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz fiyatlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ FİYATLARI: 22 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0351 liradan, Euro 35,9834 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 22 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz fiyatlarına dair detaylar haberimizde!

22 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,0351 TL 33,0439 TL Euro (€) 35,9834 TL 36,0484 TL İngiliz Sterlini (£) 42,6905 TL 42,7799 TL 1 Dolar (1 $) 33,0351 TL 33,0439 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

DÖVİZ FİYATLARI

22 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD DOLARI

Dolar ($) Alış: 33,0351 TL

33,0351 TL Dolar ($) Satış: 33,0439 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,9834 TL

35,9834 TL Euro (€) Satış: 36,0484 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,6905 TL

42,6905 TL Sterlin (£) Satış: 42,7799 TL

1 DOLAR = 33,0351 TL