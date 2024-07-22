DÖVİZ FİYATLARI: 22 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 22 Temmuz 2024 gününde dolar / TL güne 33,0351 liradan başladı. Euro / TL ise 35,9834 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 22 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz fiyatlarına dair detaylar haberimizde!
DÖVİZ FİYATLARI: 22 Temmuz 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,0351 liradan, Euro 35,9834 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 22 Temmuz 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz fiyatlarına dair detaylar haberimizde!
22 TEMMUZ 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
22 Temmuz 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,0351 TL
|33,0439 TL
|Euro (€)
|35,9834 TL
|36,0484 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|42,6905 TL
|42,7799 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,0351 TL
|33,0439 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
DÖVİZ FİYATLARI
22 Temmuz 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:
ABD DOLARI
- Dolar ($) Alış: 33,0351 TL
- Dolar ($) Satış: 33,0439 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 35,9834 TL
- Euro (€) Satış: 36,0484 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 42,6905 TL
- Sterlin (£) Satış: 42,7799 TL